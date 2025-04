Comasina

CESANO MADERNO – Prestigiosa visita ieri mattina a palazzo Arese Borromeo. Xavier Salmon, direttore del dipartimento Arti grafiche del museo del Louvre di Parigi, è stato ospite della città per ammirare e fotografare le bellezze storico-artistiche della residenza gentilizia.

Accompagnato dall’assessora alla Cultura Martina Morazzi, Salmon ha preso parte a una visita guidata del palazzo, manifestando grande interesse per il patrimonio culturale locale. La tappa cesanese si inserisce in un più ampio tour che lo studioso sta compiendo alla scoperta delle ville gentilizie del territorio, con l’obiettivo di conoscerne a fondo il valore storico e artistico.

(foto: i prestigiosi visitatori accolti a Cesano Maderno)

