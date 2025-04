Saronnese

CISLAGO – Novità importante per i cittadini lombardi che, nei mesi di novembre e dicembre 2023, avevano presentato a Regione Lombardia le domande di risarcimento (modelli B1 e C1) per i danni subiti dagli eventi calamitosi del periodo dal 4 al 31 luglio 2023. In questi giorni, infatti, i cittadini sono chiamati a integrare la documentazione già inoltrata, con ulteriori dettagli utili alla valutazione delle spese sostenute.

Considerando però le difficoltà segnalate da numerosi cittadini nella compilazione della documentazione integrativa, l’Amministrazione comunale di Cislago, insieme a quelle dei comuni limitrofi, ha richiesto un incontro urgente ai funzionari della Protezione civile regionale, chiedendo una proroga per la scadenza originariamente fissata. La richiesta è stata accolta positivamente dalla Regione. La nuova scadenza per presentare l’integrazione dei documenti relativi alla domanda B1 (privati) è stata fissata quindi per giovedì 15 maggio alle ore 16.

Rimane invece invariata la scadenza per la domanda C1, relativa ai danni subiti dalle aziende.

