Città

SARONNO – Affluenze “da record” al Comune, all’ospedale e all’istituzione Mons. Zerbi per le elezioni della Rsu che si sono svolte da lunedì 14 a mercoledì 16 aprile. Un dato che, secondo Daniele Ballabio, referente della Uil Fpl, va ben oltre la semplice dimensione della rappresentanza aziendale.

“In questa tornata elettorale – ha dichiarato Ballabio – il voto ha assunto una valenza che travalica il mero peso numerico delle sigle sindacali. È noto come, in questo momento, ci siano posizioni molto diverse tra le organizzazioni rispetto alla sottoscrizione dei contratti nazionali. Questo voto dice chiaramente cosa pensano lavoratrici e lavoratori”.

Mentre si attendono gli ultimi conteggi per i seggi del Comune di Saronno, dell’istituzione Mons. Zerbi e dell’ospedale di Saronno, inserito nella rete dell’Asst Valle Olona, i numeri relativi all’affluenza parlano chiaro: 72,43% al Comune, 87,36% all’istituzione Mons. Zerbi e 71,91% all’ospedale.

“Non serve aggiungere altro – ha concluso Ballabio – la partecipazione è una risposta inequivocabile: le persone vogliono essere ascoltate. Ora attendiamo con fiducia l’esito delle votazioni”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09