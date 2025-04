Città

SARONNO – Dal punto sul progetto all’impegno a “valutare con attenzione se e quali proposte verranno inserite in merito nei programmi elettorali, prima di prendere una posizione pubblica nei loro confronti dando il proprio endorsement in modo trasparente” con “la propria disponibilità ad approfondire e discutere il progetto con quelle forze politiche che porranno chiari elementi di discontinuità, in termini di persone e di visione politica, rispetto a quanto accaduto sotto la responsabilità diretta dell’ex sindaco Augusto Airoldi”.

Sono questi i punti salienti della lunga nota condivisa oggi dalla società Saronno Città dei Beni Comuni e disponibile qui integralmente, resa pubblica “a fronte delle affermazioni dell’ex sindaco di Saronno Augusto Airoldi, che parla di ‘Progetto Isotta bloccato, proprietà inadempiente’, per fare il punto della situazione sullo stato del progetto, sulla documentazione presentata, sulle difficoltà affrontate negli ultimi 4 anni e delle proposte ora sul tavolo”.

Si parte con un excursus sugli ultimi mesi, in cui la Proprietà spiega: “Il progetto quindi non è per nulla bloccato, né Saronno Città dei Beni Comuni è inadempiente. È la ‘Buona Politica’ che è venuta a mancare in questi ultimi 4 anni”.

“Il PII (Piano Integrato di Intervento) – si legge nella nota – è stato presentato dal team di Saronno Città dei Beni Comuni, composto da professionisti di livello europeo e internazionalmente riconosciuti, coerente e completo di tutto quanto necessario per procedere all’istruttoria tecnica. Nulla è stato rilevato o fornito in risposta nei 90 giorni previsti a termini di legge. Per questo motivo, i legali della Proprietà, dopo aver riscontrato che l’istruttoria era ben lontana dalla conclusione, hanno inviato una lettera di sollecito urgente, segnalando i potenziali danni economici dovuti al mancato rispetto dei tempi richiesti per legge.

A seguito del sollecito, martedì 29 ottobre, SBC ricevette dal responsabile del procedimento una lettera con richieste incongrue e modalità espressive inaccettabili, tali da indurre la Proprietà a dichiarare l’impossibilità di proseguire l’iter e l’intenzione di ritirare il progetto, motivandone pubblicamente le ragioni. Il sindaco, l’assessore e il dirigente si dissociarono da tale documento, chiedendo alla Proprietà di non procedere al ritiro. Questo avvenne proprio alla vigilia della votazione in consiglio comunale di mercoledì 6 novembre, riguardante la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni.

Superata la verifica con un solo voto di scarto, gli incontri tra la Proprietà e gli uffici tecnici sono ripresi. Sono emerse nuove richieste, o insostenibili economicamente (33 milioni richiesti a fronte di 6 milioni di oneri di urbanizzazione; la proposta di riconoscere “soli” 20 milioni è stata bocciata), o incongrue con il contesto urbanistico vigente, o in contrasto con le normative sul comodato d’uso.

Alcuni di questi punti sono stati resi pubblici nei canali social di Vivaio Saronno tra il 9 e il 13 dicembre, dove ancora si trovano («Le obiezioni al progetto»).

A riprova della coerenza della documentazione, a metà dicembre è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), pur con grande ritardo rispetto alla consegna (ottobre). La società sta ora lavorando per rispondere alle osservazioni degli enti preposti.

Per sbloccare la situazione di stallo e scongiurare il ritiro definitivo, a gennaio 2025 la Proprietà ha proposto l’inserimento di un parcheggio interrato da 220 posti auto al piano -2 dell’edificio UAE, interamente finanziato con fondi privati e ad uso pubblico.

Gli uffici tecnici hanno considerato la proposta di interesse e chiesto ulteriori integrazioni: più spazio verde lungo via Varese e la verifica della fattibilità del doppio senso nella strada tra via Balaguer e via Milano. Questa è la situazione attuale.

Gli uffici tecnici hanno validato le soluzioni proposte e SBC si è impegnata a produrre la documentazione tecnica e a integrare la documentazione per la VIA entro i primi giorni di maggio. In parallelo è ripresa la discussione sulla bozza di convenzione. I documenti mancanti riguardano esclusivamente l’integrazione delle tre proposte citate, che saranno consegnati come da accordi.

Il percorso prosegue

“Il progetto ha sicuramente subito infiniti ritardi amministrativi, dato che a più di quattro anni dal suo avvio non ha ancora avuto un’istruttoria conclusa” – continua la nota – che rimarca la mancata “volontà politica dell’ex sindaco Augusto Airoldi e del presidente del consiglio Pierluigi Gilli” di attivare un confronto tra maggioranza e opposizione, ostacolando una proposta condivisa.

La Proprietà ribadisce il proprio impegno a concludere l’istruttoria tecnica per permettere alla nuova amministrazione, legittimamente eletta, di affrontare una discussione politica sul valore economico, sociale e culturale dell’iniziativa.

SBC sta provvedendo alla bonifica dell’area pur senza permesso di costruzione, per essere pronta ad accogliere funzioni rilevanti per la città: il grande parco da 85.000 mq, il polo universitario, la scuola professionale, le residenze cooperative accessibili anche ai giovani, la sede del team UAE Emirates, la torre direzionale per nuovi posti di lavoro e le residenze libere. Tutte funzioni che non potevano più attendere, se davvero ci fosse stata la volontà politica di rilanciare la città in ottica europea.

Lo sguardo alla politica: ascolto ed endorsement trasparente e motivato

SBC auspica che la rigenerazione dell’area ex Isotta Fraschini riceva l’attenzione che merita dagli schieramenti impegnati nella campagna elettorale, e che venga riconosciuta come leva strategica per il futuro della città: “La Proprietà valuterà con attenzione se e quali proposte saranno inserite nei programmi dei singoli candidati, prima di esprimere pubblicamente un endorsement, che sarà comunque trasparente. Conferma inoltre la propria disponibilità al confronto con le forze politiche che porranno chiari elementi di discontinuità, in termini di persone e visione politica, rispetto a quanto accaduto sotto la responsabilità diretta dell’ex sindaco Airoldi”.

