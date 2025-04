Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno in merito all’ex Isotta Fraschini.

Era il 2019 quando Obiettivo Saronno, in un partecipatissimo incontro in Sala Nevera, proponeva alcune idee per il rilancio della, tra cui quella dell’apertura di un campus universitario, per attrarre nuova linfa giovane e vitale, contro un declino manifesto già da diversi anni.

Qualche mese dopo si è scoperto che l’area ex Isotta Franchini era stata acquistata da un proprietario che stava dialogando con un’università milanese, per proporre Saronno come possibile sede.

Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, alcune cose sono cambiate, ma Obiettivo Saronno ha più volte fatto sentire la propria voce a sostegno del progetto, che riteniamo comunque uno dei migliori possibili allo stato attuale. In questi ultimi giorni si assiste ad uno sconcertante botta e risposta tra i due contendenti dell’area di centrosinistra – uno già sindaco e l’altro assessore della decaduta Amministrazione – mentre anche il Commissario reggente fino a giugno ha esposto precisazioni in merito ai lunghi tempi di approvazione del progetto presentato.

È un bene che la voce dell’Amministrazione – totalmente assente dal dibattito sul tema in questi anni – si sia finalmente fatta sentire- Questo fa però emergere il totale vuoto della politica ed il mancato dialogo con i cittadini, più volte sollecitato da Obiettivo Saronno, ma sempre rimasto senza risposta. Il muro contro muro con un la proprietà di un investimento di tale portata, capace di modificare radicalmente il volto della Saronno del futuro, è stato un forte impedimento alla rinascita della città.

Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura credono fermamente che il rilancio della città passi dalla rigenerazione dell’area ex Isotta Fraschini attraverso il parco, il polo di formazione, l’eliminazione della cesura con il retrostazione ed il quartiere Matteotti L’Amministrazione deve essere il portatore dell’interesse pubblico, ma è evidente che nessuna delle forze che hanno amministrato Saronno negli ultimi dieci anni abbia le capacità – o la volontà – di far decollare seriamente questa opportunità. Serve un radicale cambiamento degli attori in gioco e Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura sono in grado di essere il volano per questo desiderio di rinascita della città.

