Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – La polizia locale di Garbagnate Milanese, diretta dal comandante Luca Leone, ha denunciato un uomo residente a Gallarate per simulazione di reato e falsa attestazione a pubblico ufficiale. Secondo le indagini condotte dagli agenti, l’uomo avrebbe sottoscritto più contratti di noleggio di veicoli per conto di terze persone, svolgendo così la funzione di prestanome. Le auto, noleggiate ufficialmente dall’indagato, venivano poi utilizzate sul territorio milanese da persone non ancora identificate, eludendo così eventuali controlli da parte delle forze di polizia.

L’indagine è nata a seguito di un incidente stradale con successiva fuga del veicolo coinvolto, che era stato noleggiato proprio a nome dell’uomo denunciato. Il mezzo in questione aveva accumulato nel tempo numerose violazioni del codice della strada, in particolare ripetuti passaggi con il semaforo rosso. Nel tentativo di sottrarsi alle responsabilità, l’uomo aveva persino sporto denuncia dichiarando il furto dei propri dati personali e una presunta sostituzione di persona. Gli accertamenti della polizia locale hanno però chiarito che il gallaratese aveva personalmente sottoscritto i contratti di noleggio, accompagnato da persone straniere di origine nordafricana, che avrebbero poi utilizzato effettivamente i veicoli. Per questi motivi l’uomo è stato denunciato, insieme ad altri soggetti, alla Procura della Repubblica. Il caso rientra in una più ampia attività investigativa che la polizia locale di Garbagnate sta portando avanti da alcuni mesi.

16042025