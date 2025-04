Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 15 aprile, spiccano episodi di cronaca a Saronno, tra cui un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e una lite notturna che ha coinvolto i carabinieri. L’attenzione si è concentrata anche sulla politica locale con incontri e endorsement in vista delle elezioni, oltre a un’iniziativa scolastica che unisce musica e memoria storica.

Un cavo elettrico ha preso fuoco in via Larga, causando fiamme e fumo che hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e la temporanea chiusura della strada per garantire la sicurezza.

Un uomo in evidente stato di ebbrezza ha spintonato un gruppo di giovani all’uscita da un locale, generando una lite che ha richiesto l’intervento dei carabinieri per riportare la calma.

Durante un incontro con esponenti di Forza Italia, il candidato Azzi ha illustrato i primi dettagli tecnici della Fondazione di partecipazione, aprendo il dibattito con alcuni accenni di confronto politico.

Nel panorama pre-elettorale si distingue l’intervento di Stamerra, che ha espresso un convinto sostegno alla candidatura di Ilaria Pagani, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico presente.

Gli studenti hanno dato vita a un suggestivo concerto con i “violini del mare”, strumenti costruiti con il legno dei barconi dei migranti, eseguendo brani di Bach e omaggiando il genio di Leonardo da Vinci.

