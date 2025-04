Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Un incontro fissato sui social network si è concluso con una violenza sessuale ieri pomeriggio. L‘episodio è avvenuto in un’area dismessa situata in via Vercelli, non distante dalla stazione ferroviaria Nord. Una ragazza di 14 anni si era data appuntamento con un uomo conosciuto online.

Quest‘ultimo, con alle spalle precedenti penali, l’avrebbe aggredita fisicamente, forse costringendola anche a bere alcolici, per poi abusare sessualmente di lei. Le urla della giovane hanno attirato l‘attenzione dei residenti della zona, che hanno immediatamente allertato la polizia locale. Una pattuglia giunta sul posto ha trovato la 14enne mentre cercava di scappare e chiedeva aiuto.

Gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo e lo hanno accompagnato al comando ai Molini Marzoli. Anche negli uffici della Polizia locale, l‘uomo ha opposto resistenza ed è stato contenuto a fatica. Ieri, nelle ore precedenti l’alba, è stato condotto in carcere con le accuse di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza è stata soccorsa e ha ricevuto una prognosi di cinquanta giorni.

