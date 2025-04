Politica

SARONNO – “Rienzo Azzi cala la maschera sul tema trasporti”. Comincia con parole forti la nota di Ilaria Pagani, candidata sindaca per il centrosinistra, che interviene con fermezza nel dibattito sul collegamento ferroviario tra Saronno e Milano Centrale. Una presa di posizione netta, con cui accusa il candidato del centrodestra Rienzo Azzi di difendere le scelte della giunta regionale di centrodestra e di proporre soluzioni “fuori dalla realtà”, lontane dalle reali esigenze dei pendolari e da ogni logica di sostenibilità ambientale.

Pagani accusa Azzi di difendere le scelte della giunta regionale guidata da Attilio Fontana, che, secondo la candidata, ignorerebbe ogni giorno il disagio dei pendolari. “Rienzo Azzi cala la maschera sul tema trasporti ponendosi come estremo difensore delle decisioni di Attilio Fontana e della sua giunta di centrodestra che ogni giorno girano la testa dall’altra parte di fronte all’autentico disastro di Trenord”, afferma Pagani.

Critiche anche alla conoscenza del territorio da parte di Azzi: “Si vuole candidare a sindaco di Saronno ma dimostra di non conoscere, o di non avere a cuore, gli interessi della sua comunità, specie delle migliaia di persone che ogni giorno si muovono con il treno verso Milano Centrale e le altre stazioni per raggiungere il proprio posto di lavoro o di studio”.

L’intervento prosegue con una critica decisa all’idea di potenziare i mezzi su gomma: “Lascia stupefatti la proposta fuori dalla realtà di voler potenziare il trasporto su gomma, quando in tutta Europa si sta facendo di tutto per potenziare mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente, come quelli su rotaia”.

Pagani giudica inopportune anche alcune dichiarazioni di Azzi in merito ai suoi contatti e conoscenze personali. “Una dichiarazione non all’altezza di una figura che si candida per la carica di primo cittadino. Non si va avanti con le conoscenze e le amicizie. Si va avanti per atti e decisioni. Ascoltando e sostenendo il territorio”.

La candidata chiude sottolineando la distanza tra il suo approccio e quello dell’avversario: “Azzi dimostra di muoversi con i vecchi cliché di una certa politica. E sa bene di avere le mani legate perché il disastro trasporti regionale a trazione Fontana e della sua maggioranza è davanti agli occhi di tutti. Come quello della sanità territoriale”.

Con questa nota, Pagani ribadisce il proprio impegno per una mobilità ferroviaria efficiente e sostenibile, considerata una priorità per i cittadini saronnesi e per il futuro della città.

(foto di Edio Bison)

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09