Comasco

ROVELLO PORRO – Appuntamento oggi, alle 15.30, al Centro civico di piazza Porro 19 a Rovello Porro, per un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe, in particolare quelle che prendono di mira gli anziani. All’evento parteciperà il comandante della stazione dei carabinieri di Turate, che illustrerà le modalità più diffuse utilizzate dai truffatori e fornirà ai presenti consigli pratici per evitare di diventare vittime di questo tipo di reati.

L’incontro, promosso dall’amministrazione comunale, è aperto a tutti e rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione su un tema delicato e sempre attuale.

Anche recentemente in zona si sono registrati diversi casi di truffe agli anziani.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: un precedente incontro anti-truffe coi carabinieri, nella zona)

16042025