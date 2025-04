Politica

SARONNO – Il dibattito sul futuro del collegamento ferroviario tra Saronno e Milano Centrale si è intensificato negli ultimi giorni, coinvolgendo le forze politiche locali. La lista civica Insieme per Crescere ha lanciato l’allarme sul dimezzamento dei treni diretti, criticando il silenzio della Regione Lombardia e dell’amministrazione Airoldi. Il Partito Democratico ha definito la soppressione del collegamento un danno per l’intera città e il comprensorio . Saronno Civica, a sostegno del sindaco uscente Airoldi, ha respinto le accuse, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel difendere gli interessi dei cittadini e criticando la mancanza di attenzione da parte della Regione .​

In questo contesto, Rienzo Azzi, candidato del centrodestra unito, ha espresso la sua posizione:​

“RFI ha deciso già da tempo di realizzare il collegamento tra la propria rete e Malpensa che potrà quindi essere finalmente raggiunta dai treni ad alta velocità come avviene in tutti i grandi scali europei. È una grande opportunità di sviluppo per il nostro aeroporto e di riflesso per tutto il territorio.​

Alla fine dei lavori, tra un minimo di tre anni, una parte dei treni Malpensa Express, quelli che si attestano alla stazione di Milano Centrale, non transiteranno più da Saronno.​

Bene ha fatto l’ex Sindaco ad occuparsene perché è giusto garantire alla città il collegamento diretto con l’alta velocità e quindi con le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale. In realtà Regione Lombardia ha già pensato ad assicurare anche in futuro questo collegamento strategico attraverso un treno regionale veloce proveniente da Laveno con cadenza oraria. Riteniamo di avere le relazioni e la capacità per riuscire a riportare la cadenza a quella attuale semi oraria.​

Invece di creare allarme inutilmente per ricercare un facile consenso, sarebbe opportuno che anche la candidata del PD, come stiamo facendo noi, si attivasse per assicurare ai tanti studenti saronnesi un collegamento diretto su gomma con il polo universitario delle Statale di Milano che si sta spostando sull’area Expo determinando tempi di percorrenza troppo lunghi con il treno.”

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09