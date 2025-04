Cronaca

SARONNO – Si era sistemato all’interno di Palazzo Visconti con un materasso e pochi effetti personali: è quanto ha scoperto la polizia locale durante un recente sopralluogo all’interno dell’antico edificio comunale. Il controllo è scattato nei giorni scorsi, dopo diverse segnalazioni. Gli agenti, entrati per verificare lo stato dello stabile, hanno trovato un uomo che si era introdotto abusivamente e si era creato un giaciglio. Ora la sua posizione è al vaglio delle forze dell’ordine.

La presenza di intrusi era stata segnalata da tempo dagli operai al lavoro nel cortile che avevano notato diversi oggetti, dai telefonini in carica a spese del cantiere, ad una cassa con effetti personali senza dimenticare la vetrata lanciata in cortile. Elementi che avevano subito fatto pensare a un accesso non autorizzato e all’occupazione impropria dell’immobile, chiuso da anni e gravemente danneggiato da un incendio nel 2007.

A seguito del controllo e del ritrovamento, il Comune – in accordo con il comando della polizia locale – sta pianificando un intervento per mettere in sicurezza lo stabile e impedirne ulteriori intrusioni.

