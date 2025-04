Città

SARONNO – Saronno parcheggiare diventa più smart e veloce anche nei parcheggi a barriera. Da oggi, negli stalli di piazza Saragat e via Pola, gestiti da Saronno Servizi, sarà possibile parcheggiare senza passare dalla cassa: l’app EasyPark, già attiva dal 2013 sulle strisce blu cittadine, permette ora di gestire tutto tramite smartphone e riconoscimento targa. La città è la prima in Italia a sperimentare l’integrazione tra EasyPark CameraPark e il sistema Flowbird MiniPark, una novità che rende la sosta più veloce, fluida e completamente automatica.

L’accesso, l’uscita e il pagamento dai due parcheggi a barriera avvengono in modo completamente automatico, grazie alla funzionalità EasyPark CameraPark e all’integrazione con la tecnologia Flowbird MiniPark per la lettura della targa. Il servizio può essere utilizzato da tutti coloro che hanno installato l’app EasyPark sul proprio smartphone, semplicemente attivando l’opzione CameraPark. All’arrivo al parcheggio, il sistema identifica automaticamente la targa del veicolo e solleva la barriera d’ingresso. All’uscita, il sistema riconosce nuovamente la targa, calcola l’importo dovuto per la sosta effettuata, addebita automaticamente il pagamento sull’account EasyPark dell’utente e solleva la barriera, eliminando completamente la necessità di code alle casse.

Il servizio EasyPark va ad affiancarsi ai metodi di pagamento tradizionale alla cassa o ai parcometri attivi presso i due parcheggi.

Commenta Silvana Filipponi, Country Director Italia di EasyPark Group: “Dopo oltre dieci anni di presenza a Saronno, siamo entusiasti di annunciare l’estensione del nostro servizio a due importanti parcheggi a barriera della città. Grazie alla nostra funzionalità CameraPark, l’esperienza in questi parcheggi diventa più comoda, sostenibile e digitale. Ringraziamo Saronno Servizi per aver deciso di proseguire nel percorso di innovazione digitale, aprendo un nuovo capitolo della nostra proficua partnership”.

“Siamo orgogliosi di portare a Saronno una novità che guarda al futuro: un sistema innovativo pensato per semplificare la vita dei cittadini e rendere la mobilità urbana più smart. Questa sperimentazione è solo una delle tante iniziative che stiamo portando avanti: in città sono attivi diversi progetti di smart parking, fortemente voluti da Saronno Servizi, per rendere la città sempre più moderna, accessibile e a misura di persona” ha dichiarato Pietro Insinnamo, presidente di Saronno Servizi Spa.

