SARONNO – Un video, con la celebre canzone You never can tell, di Chuch Berry che scorre tra i commenti più critici pubblicati sui social, poi il sindaco Augusto Airoldi che guarda in camera e indica un link. È il nuovo reel pubblicato su Instagram con cui l’ex primo cittadino di Saronno ha deciso di promuovere il bilancio del proprio mandato, accompagnato dalla caption: “Le parole volano, i fatti restano”.

https://www.facebook.com/reel/2016964055773372

Con una comunicazione diretta Airoldi sceglie di partire dalle accuse e dai giudizi online per ribaltare la prospettiva e invitare i cittadini a consultare quanto è stato realizzato durante il suo quinquennio da sindaco. Il link indicato nel video rimanda infatti alla pagina dedicata ai risultati amministrativi: www.airoldisindaco.it/risultati.

“Oltre le opinioni sui social, ci sono i risultati concreti della nostra amministrazione”, si legge nella caption. L’operazione, che segue la scia della action figure lanciata nei giorni scorsi, conferma la volontà di Airoldi di usare linguaggi creativi e strumenti digitali per dialogare con i cittadini, in vista della campagna elettorale.

