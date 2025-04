Solaro

SOLARO – Al via una nuova iniziativa pensata per la terza età all’interno del progetto Family Hub 2.0, un centro per tutte le famiglie. Il progetto si chiama “Ben-essere anziani. Baratto soddisfatto. Un gioco che piace a me in cambio di un gioco che piace a te” e prenderà il via da giovedì 8 maggio al polo di Comunità Regina Elena per tre incontri aperti a tutti (pensionati, anziani, familiari, caregiver, etc.) per riflettere insieme su vari aspetti dell’invecchiamento e sugli stili di vita sani e corretti per stare bene e in salute.

Si tratta di un’attività gratuita realizzata nell’ambito dell’iniziativa “Sperimentazione centri per la famiglia” promossa e finanziata da Regione Lombardia ed eseguita nel Comune di Solaro da Informagiovani/ Informafamiglie.

Serena Nasta, assessore alle Politiche per la terza età: “Con questo progetto vogliamo sottolineare l’importanza per le persone non più giovani di partecipare a iniziative di socialità, così da evitare l’isolamento se sono sole o magari anche solo per trovare nuovi spunti per vivere la loro quotidianità. Grazie alla presenza di operatori specialisti del settore, questi tre incontri lavoreranno su un rinnovato senso di comunità per la terza età, un modo di stare insieme, in spazi comuni, condividendo storie e conoscenze. Invito le famiglie ad approfondire il tema ed a partecipare al primo appuntamento per conoscere un progetto che pensiamo possa essere un modo concreto di agevolare un sereno rapporto con l’età avanzata”.

