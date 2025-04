Groane

SOLARO – Approvato con 12 voti favorevoli e 3 contrari il nuovo Piano di Governo del Territorio di Solaro: la maggioranza compatta ha dato il via libera al documento urbanistico nella seduta del consiglio comunale di ieri sera. Non ha partecipato al voto il gruppo di Forza Italia.

Il nuovo Pgt è stato definito dalla sindaca Nilde Moretti come “un passo fondamentale” per lo sviluppo di Solaro. “Insieme al bilancio – ha dichiarato – rappresenta uno degli strumenti più importanti per il nostro Comune, poiché delinea le linee guida per la gestione del territorio e lo sviluppo urbanistico”.

Nel corso dell’intervento, la sindaca ha voluto esprimere un ringraziamento particolare all’assessore all’urbanistica Maurizio Castelnovo e all’ufficio tecnico per l’impegno profuso durante tutto il percorso di revisione dello strumento urbanistico.

Moretti ha anche sottolineato le difficoltà affrontate per rispettare la normativa regionale che impone una riduzione del consumo di suolo del 25%. “Abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo – ha aggiunto – garantendo allo stesso tempo uno sviluppo sostenibile, orientato al futuro della nostra comunità”.

“Restiamo uniti – ha concluso – per costruire una città migliore”.

