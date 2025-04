ilGro

SOLARO – In ricordo di un grande uomo delle istituzioni, il polo di comunità Regina Elena di Solaro ospiterà dal 3 al 10 maggio una rassegna fotografica ed il 5 maggio una conferenza su Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo ucciso in un agguato a Goma il 22 febbraio del 2021. L’evento è stato organizzato da Auser Cesano, Rete Limbiate e Comune di Solaro. L’obiettivo è mostrare soprattutto ai più giovani l’opera infaticabile e solidale di una personalità che sarà per sempre ricordata.

Nato a Saronno, limbiatese di origine, con una carriera diplomatica di altissimo livello, l’ambasciatore Luca Attanasio è ricordato come un costruttore di pace. La mostra ripercorre tutto il suo lavoro e sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca per tutto il periodo di apertura. Inoltre, lunedì 5 maggio, alle 20.30, è stato organizzato un incontro con Salvatore Attanasio, padre di Luca, l’artista Dario Brevi ed il volontario Auser Gianni Iannantuoni, moderata dal giornalista Luca Attanasio, con gli interventi iniziali dei Sindaci di Solaro Nilde Moretti, Limbiate Antonio Romeo e Cesano Maderno Gianpiero Bocca.

Stefano Bari, consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili: “Abbiamo chiesto di ospitare la mostra a Solaro per dare soprattutto ai giovani la visione di un impegno per il prossimo al massimo livello. Da ambasciatore e diplomatico Luca Attanasio si è impegnato per i più deboli, senza mai risparmiarsi. Proprio per questo è una figura che intendiamo ricordare e omaggiare. L’incontro con il padre e con gli amici che lo conoscevano ci aiuterà a comprenderne ancora di più il lavoro, nella speranza che possa essere d’esempio per un Mondo migliore, nelle sfide della quotidianità e nella capacità di rispettare e aiutare il prossimo”.