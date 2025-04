Città

SARONNO – Gli ospedali di Asst Valle Olona, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, prenderanno parte dal 22 al 30 aprile alla decima edizione dell’(H) open week organizzata da fondazione Onda Ets, con l’obiettivo

di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le strutture di Asst Valle Olona, parte del network Bollino Rosa, hanno aderito all’iniziativa e offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di ginecologia, cardiologia, oncoematologia, psiconcologia, dipendenze, senologia.

A partire dall’8 aprile 2025 sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Fondazione Onda Ets, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa. “Siamo orgogliosi di partecipare attivamente alla decima edizione dell'(H) Open week sulla salute della donna: la nostra Asst rinnova così il proprio impegno per quanto riguarda ​

informazione puntuale, prevenzione e cura al femminile – sottolinea la direttrice generale, Daniela Bianchi – Questa edizione ci vedrà impegnati con servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi, infopoint e distribuzione di materiale informativo così da avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura ad hoc”.

Si ringraziano le associazioni C.A.O.S Odv, Lilt e Saronno Point per la collaborazione. Di seguito, tutte le iniziative.

Martedì 22 aprile:

consulenze e visite ginecologiche per donne dai 16 a 21 anni : dalle 8 alle 12.30 , ospedale di Busto Arsizio (consultorio familiare, padiglione Pozzi, 2 piano), prenotazione obbligatoria (tel. 0331 684362, mail [email protected] ). Orario segreteria: lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.00, mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 16.00.

: dalle alle , ospedale di Busto Arsizio (consultorio familiare, padiglione Pozzi, 2 piano), prenotazione obbligatoria (tel. 0331 684362, mail [email protected] ). Orario segreteria: lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.00, mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 16.00. ecocardiogramma, elettrocardiogramma e rilevazione Pa per donne in gravidanza : dalle 14 alle 15 , ospedale di Saronno (padiglione rosso, 1 piano, ambulatorio cardiologia), prenotazione obbligatoria (tel. 02 9613277, mail [email protected] ). Contattare dalle 10 alle 11 dal lunedì al venerdì oppure inviare mail.

: dalle alle , ospedale di Saronno (padiglione rosso, 1 piano, ambulatorio cardiologia), prenotazione obbligatoria (tel. 02 9613277, mail [email protected] ). Contattare dalle 10 alle 11 dal lunedì al venerdì oppure inviare mail. conferenza “ Scopri, scegli, vivi: parliamo di sessualità senza tabù ” incontro con le ragazze adolescenti (14 – 21 anni): dalle 14 alle 16 , ospedale di Busto Arsizio (consultorio familiare, padiglione pozzi, 2 piano,), prenotazione obbligatoria (tel. 0331 684362, mail [email protected]). Orario segreteria: lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12, mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 16.

“ ” (14 – 21 anni): dalle alle , ospedale di Busto Arsizio (consultorio familiare, padiglione pozzi, 2 piano,), prenotazione obbligatoria (tel. 0331 684362, mail [email protected]). Orario segreteria: lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12, mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 16. camminata della salute : la camminata sarà guidata attraverso cuffie wireless con il supporto di un personal trainer e l’intervento di ginecologa e dietista sui temi legati alla salute e benessere della donna e all’alimentazione. Ospedale di Busto Arsizio, area adiacente il centro diurno onco-ematologico (padiglione Shapira). Dalle 16 alle 17.30 , prenotazione obbligatoria tramite questo link.

: la camminata sarà guidata attraverso cuffie wireless con il supporto di un personal trainer e l’intervento di ginecologa e dietista sui temi legati alla salute e benessere della donna e all’alimentazione. Ospedale di Busto Arsizio, area adiacente il centro diurno onco-ematologico (padiglione Shapira). Dalle alle , prenotazione obbligatoria tramite questo link. cafè onco “Il corpo e la mente: oncologia e scelte del processo terapeutico. A chi appartiene il corpo del malato nel tempo di cura?”: dalle 20.30 alle 22, ospedale di Saronno (padiglione verde, 6 piano, aula pianoforte). Non è necessaria la prenotazione.

Mercoledì 23 aprile:

“L’esperto risponde, visita psiconcologica” : dalle 9 alle 12 , ospedale di Saronno (padiglione verde, 6 piano, ambulatorio di psiconcologia), prenotazione obbligatoria. Visita prenotabile dal 16 aprile al 18 aprile tramite mail ([email protected]) con oggetto “Prenotazione consulenza psiconcologica 23 aprile Saronno“.

: dalle alle , ospedale di Saronno (padiglione verde, 6 piano, ambulatorio di psiconcologia), prenotazione obbligatoria. Visita prenotabile dal 16 aprile al 18 aprile tramite mail ([email protected]) con oggetto “Prenotazione consulenza psiconcologica 23 aprile Saronno“. Info Point – donna e dipendenze – punto informativo per le problematiche riconducibili all’abuso e /o alla dipendenza da sostante illegali, alcol e comportamenti come il gioco d’azzardo patologico : dalle 9 alle 13 , Casa di Comunità di Saronno (via Fiume 12), non è necessaria la prenotazione.

: dalle alle , Casa di Comunità di Saronno (via Fiume 12), non è necessaria la prenotazione. Info Point – distribuzione materiale informativo con infermieri e medici dell’equipe del centro pisco sociale : dalle 9 alle 12, Cps Busto Arsizio (viale Stelvio 6 Bis), non è necessaria la prenotazione.

: dalle alle Cps Busto Arsizio (viale Stelvio 6 Bis), non è necessaria la prenotazione. “L’esperto risponde, visita psiconcologica”: dalle 9 alle 12, ospedale di Busto Arsizio (ambulatorio di senologia, padiglione pozzi,), prenotazione obbligatoria. Visita prenotabile dal 16 al 18 aprile tramite mail ([email protected]) con oggetto “prenotazione consulenza psiconcologica 23 aprile Busto Arsizio“.

Giovedì 24 aprile:

Info Point – distribuzione materiale informativo con infermieri e medici dell’equipe del centro pisco sociale : dalle 9 alle 12 , Cps Busto Arsizio (viale Stelvio 6 Bis), non è necessaria la prenotazione.

: dalle alle , Cps Busto Arsizio (viale Stelvio 6 Bis), non è necessaria la prenotazione. camminata della salute con momenti di riflessione, meditazione e rilassamento di gruppo: dalle 17 alle 19, Parco Bassetti di Gallarate (via Carlo Noè), non è necessaria la prenotazione.

Venerdì 25 aprile:

Ecocardiogramma, elettrocardiogramma e rilevazione Pa per donne in gravidanza: dalle 8.30 alle 11.30, ospedale di Saronno (padiglione rosso, 1 piano, ambulatorio cardiologia), prenotazione obbligatoria (tel. 02 9613277, mail [email protected]). Contattare dalle 10 alle 11 dal lunedì al venerdì oppure inviare mail.

Lunedì 28 aprile:

Info Point – distribuzione materiale informativo con infermieri e medici dell’equipe del centro pisco sociale : dalle 9 alle 12 , Cps Busto Arsizio (viale Stelvio 6 Bis), non è necessaria la prenotazione.

: dalle alle , Cps Busto Arsizio (viale Stelvio 6 Bis), non è necessaria la prenotazione. Visita senologica (no ecografia) : dalle 15 alle 17.30 , ospedale di Saronno (padiglione verde, 6 piano, ambulatorio di oncologia), prenotazione obbligatoria (tel. 02 9613359 , la prenotazione della visita sarà possibile nei giorni 16 e 23 aprile dalle 9.30 alle 12).

: dalle alle , ospedale di Saronno (padiglione verde, 6 piano, ambulatorio di oncologia), prenotazione obbligatoria (tel. 02 9613359 , la prenotazione della visita sarà possibile nei giorni 16 e 23 aprile dalle 9.30 alle 12). Conferenza “Tumori al seno, dalla prevenzione alla cura: parliamone apertamente!” : dalle 17 alle 18.30 , ospedale di Gallarate (aula radiologica, senologia), non è necessaria la prenotazione.

: dalle alle , ospedale di Gallarate (aula radiologica, senologia), non è necessaria la prenotazione. Conferenza “Coreografie di vita: frammenti di film che aiutano a leggere le nostre esperienze quotidiane”. Evento realizzato in collaborazione con le associazioni Caos, Lilt e Saronno Point: dalle 20.30 alle 22, ospedale di Busto Arsizio (aula Suor Bianca, padiglione formazione), prenotazione obbligatoria. Sarà possibile effettuare la prenotazione dal giorno 14 aprile al 17 aprile tramite mail ([email protected] ) con oggetto “Prenotazione evento film Busto Arsizio“.

Martedì 29 aprile:

“L’esperto risponde, visita psiconcologica” : dalle 9 alle 12 , ospedale di Gallarate (ambulatorio di senologia, padiglione Trotti Maino), prenotazione obbligatoria. Visita prenotabile dal 16 aprile al 18 aprile tramite mail ([email protected]) con oggetto “Prenotazione consulenza psiconcologica 29 aprile Gallarate“.

: dalle alle , ospedale di Gallarate (ambulatorio di senologia, padiglione Trotti Maino), prenotazione obbligatoria. Visita prenotabile dal 16 aprile al 18 aprile tramite mail ([email protected]) con oggetto “Prenotazione consulenza psiconcologica 29 aprile Gallarate“. Info Point – donna e dipendenze – punto informativo per le problematiche riconducibili all’abuso e /o alla dipendenza da sostante illegali, alcol e comportamenti come il gioco d’azzardo patologico : dalle 9 alle 13 , Centro unico di prenotazione (Cup) – ospedale di Busto Arsizio, non è necessaria la prenotazione.

: dalle alle , Centro unico di prenotazione (Cup) – ospedale di Busto Arsizio, non è necessaria la prenotazione. conferenza “Ben-essere donna: connessione mente-corpo” : dalle 14.15 alle 16.30 , ospedale di Busto Arsizio (consultorio familiare, padiglione Pozzi, 2 piano), prenotazione obbligatoria (tel. 0331 684362, mail [email protected] ). Orario segreteria: lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12, mercoledì dalle ore 8.30 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 16.

: dalle alle , ospedale di Busto Arsizio (consultorio familiare, padiglione Pozzi, 2 piano), prenotazione obbligatoria (tel. 0331 684362, mail [email protected] ). Orario segreteria: lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12, mercoledì dalle ore 8.30 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 16. conferenza “L’intelligenza artificiale nell’oncologia al femminile” con la partecipazione del dottor E. Santoro (responsabile esperto di digital health, intelligenza artificiale e terapie digitali): dalle 20.30 alle 22, ospedale di Saronno (padiglione arancione, piano terra, aula Morandi), prenotazione obbligatoria. Sarà possibile effettuare la prenotazione nei giorni del 23 e 24 aprile tramite mail ([email protected] ) con oggetto “Prenotazione conferenza 29 aprile“.

Mercoledì 30 aprile:

Visita Ssnologica : dalle 9 alle 12 , ospedale di Gallarate (ambulatorio di senologia), prenotazione obbligatoria (tel. 328 3007961, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18).

: dalle alle , ospedale di Gallarate (ambulatorio di senologia), prenotazione obbligatoria (tel. 328 3007961, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18). Info Point – distribuzione materiale informativo con infermieri e medici dell’equipe del centro pisco sociale : dalle 9 alle 12 , Cps Busto Arsizio (viale Stelvio 6 Bis), non è necessaria la prenotazione.

: dalle alle , Cps Busto Arsizio (viale Stelvio 6 Bis), non è necessaria la prenotazione. Visita senologica (no ecografia): dalle 15 alle 17.30, ospedale di Saronno (padiglione verde, 6 piano, ambulatorio di oncologia), prenotazione obbligatoria (tel. 02 9613359 , la prenotazione della visita sarà possibile nei giorni 16 e 23 aprile dalle 9.30 alle 12).

