Cronaca

TRADATE – Grande spavento questa mattina, martedì 15 aprile, per un incidente stradale avvenuto in via Isonzo a Tradate, dove due automobili sono entrate in collisione e una di esse si è ribaltata fermandosi con le ruote all’aria al centro della carreggiata. L’impatto tra i due veicoli, avvenuto per cause ancora da chiarire, ha fatto temere il peggio per le persone coinvolte. Immediato l’intervento sul posto dei soccorritori della Croce rossa con un’ambulanza e un’automedica, insieme a una squadra dei vigili del fuoco e ai carabinieri della Compagnia di Saronno, incaricati dei rilievi e della ricostruzione esatta della dinamica.

Coinvolti nell’incidente due uomini, rispettivamente di 52 e 70 anni, assistiti subito sul posto dagli operatori sanitari: fortunatamente, dopo le prime valutazioni, nessuno dei due è risultato in gravi condizioni, sebbene siano stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, rimuovendo la vettura ribaltata dalla carreggiata e consentendo il rapido ripristino della normale circolazione. L’episodio ha comunque attirato l’attenzione di numerosi residenti e automobilisti di passaggio, data la scena piuttosto impressionante dell’auto capovolta sulla strada.

(foto archivio)

16042025