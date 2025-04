iltra2

TRADATE – Martedì mattina gli studenti del liceo Marie Curie sono tornati regolarmente nelle proprie aule nella sede di via Bainsizza, dopo l’evacuazione preventiva avvenuta lunedì scorso. Il rientro è stato effettuato senza criticità, con la conferma da parte della dirigenza scolastica che l’edificio non presenta problemi di sicurezza.

La temporanea evacuazione era stata disposta in seguito al sollevamento di alcune piastrelle al secondo piano, provocato dalla dilatazione termica. La zona interessata è stata subito transennata e isolata, e le verifiche dei tecnici della Provincia hanno escluso situazioni di pericolo.

Martedì mattina, inoltre, il vicepresidente della Provincia con delega all’edilizia scolastica, Giacomo Iametti, ha svolto un sopralluogo per verificare la situazione, annunciando che l’intervento di riparazione sarà effettuato durante le vacanze di Pasqua per non interferire con le attività didattiche.

(foto archivio: i liceo tradatese)

