SARONNO – Grande soddisfazione per l’Osa Atletica Saronno al termine della trasferta a Imperia, dove lo scorso fine settimana il gruppo marcia, guidato dal coach Robi Strada, ha ottenuto ottimi risultati in occasione di una delle gare di avvicinamento alla fase nazionale. A brillare su tutte è stata Martina Zighetti, che con il tempo di 15’33” nella 3 km categoria Cadette ha centrato il minimo di qualificazione per i Campionati Italiani Cadetti, in programma il prossimo ottobre. Un traguardo importante che premia il lavoro dell’atleta e dello staff tecnico.

Ottima prova anche per Anna Basilico, che si è classificata terza nella 5 km Allieve. Dopo la convincente prestazione nella 10 km di Sant’Alessio Siculo, la giovane marciatrice si conferma tra le prime otto allieve a livello nazionale.

La trasferta ligure ha portato progressi significativi anche per Ginevra Quarticelli, Sofia Ziruolo e Luna Monari, tutte capaci di migliorare i propri primati personali, dimostrando una crescita costante sia a livello tecnico che agonistico.

Una domenica di successi e conferme, dunque, per il settore marcia dell’Osa Atletica Saronno, che si prepara con entusiasmo ai prossimi appuntamenti della stagione.

16042025