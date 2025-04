Varesotto

VARESE – Alle 9.50 i vigili del fuoco sono intervenuti sul territorio del comune di Ternate nel Varesotto, in via Mazzini, per un’incidente stradale tra un’autovettura e un Ape car.

Gli operatori dei vigili del fuoco, che sono immediatamente accorsi sul posto con forze dell’ordine e le ambulanze, hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati ed hanno collaborato con il personale sanitario al fine di soccorrere i feriti. Il conducente dell’Ape é stato trasportato in ospedale in codice rosso e dunque in gravi condizioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: i vigili del fuoco sono intervenuti sul territorio del comune di Ternate nel Varesotto, in via Mazzini, per un’incidente stradale, ovvero dopo lo scontro tra un’autovettura ed un veicolo Ape car)

16042025