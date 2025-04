Cronaca

VARESE – Cresce l’indisciplina al volante in provincia di Varese. A testimoniarlo sono i numeri diffusi in occasione della 173esima festa della polizia di Stato, svoltasi nei giorni scorsi a Ville Ponti. I dati, riferiti all’attività della polizia stradale nel corso del 2024, mostrano un aumento deciso di patenti ritirate, contravvenzioni, denunce e arresti rispetto all’anno precedente.

Particolarmente significativo il dato delle patenti “saltate”: oltre 2.500 nel 2024, rispetto alle poco più di 2.000 del 2023. Di queste, 1.658 sono state ritirate per eccesso di velocità (contro 1.538 l’anno precedente, +7%) e 938 per guida in stato di ebbrezza (contro 660 nel 2023, +42%).

In forte aumento anche le sanzioni: le contravvenzioni elevate sono state 18.742 nel 2024, a fronte delle 14.544 dell’anno precedente, con un incremento del 28%. L’importo complessivo delle oblazioni ha raggiunto i 5.528.120 euro, rispetto ai 4.644.138 euro del 2023 (+19%).

Crescono infine anche le azioni penali: 42 gli arresti effettuati nel 2024 (erano 32 l’anno prima, +42%), mentre le denunce a piede libero sono salite a 977, contro le 687 dell’anno precedente, segnando un aumento del 31%.

Numeri che dipingono un quadro preoccupante e confermano l’intensificarsi dell’attività di controllo su strade e autostrade da parte delle forze dell’ordine sul territorio varesino.

16042025