SARONNO – Dopo l’incontro pubblico promosso da Forza Italia lunedì sera in Villa Gianetti – un appuntamento che ha visto protagonista Rienzo Azzi con la proposta di istituire una Fondazione per il welfare – arriva la presa di posizione della lista civica Percorso Democratico, che esprime forti perplessità sull’idea di affidare a un nuovo ente la gestione dei servizi sociali.

Ecco il comunicato integrale diffuso oggi da Percorso Democratico:

“Ogni contributo a trattare e approfondire i problemi può essere utile ma la lista Percorso Democratico non ravvisa nella proposta di una Fondazione per il welfare che abbia ‘l’obiettivo di gestire in modo efficiente servizi di interesse collettivo, come quelli legati al welfare’ elementi di particolare interesse.

Infatti da molti anni l’Ambito Distrettuale, che coinvolge, con la guida del Comune di Saronno, altri 5 comuni confinanti, coinvolge attivamente enti pubblici, soggetti privati, associazioni e cittadini nella definizione degli obiettivi e nella gestione delle attività, mantenendo però saldamente gli obiettivi e la gestione dei fondi in mano pubblica, di cui si dà conto ai cittadini nel bilancio e nelle relazioni sulle attività assicurate.

I cittadini e gli Enti del Terzo Settore coinvolti nei programmi possono trovare sempre risposte nella trasparenza degli Uffici Comunali deputati e possono con essi articolare progetti ed interventi commisurati ai bisogni del territorio.

Non comprendiamo quale sia il ‘valore aggiunto’ della sottrazione delle tematiche di welfare all’Amministrazione Comunale impedendo altresì, in tal modo, la progettazione trasversale con altri settori come l’ambiente, l’urbanistica, la mobilità, i servizi al cittadino e così via.

Prendere delle tematiche e ‘chiuderle in una scatola’ separandole da una visione complessiva del territorio è un percorso antistorico, che impedisce una prospettiva d’intervento nell’ambito del welfare che sempre più deve essere ampia, inclusiva, di lungo periodo, strettamente dipendente da una costante analisi dei bisogni e delle opportunità.

Gli strumenti della coprogettazione e della coprogrammazione assicurano altresì il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse.”