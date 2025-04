Città

SARONNO – Con l’arrivo della bella stagione e l’avvicinarsi dei weekend di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, tornano le “Gite in treno” di Trenord, organizzate in partnership con Discovera: itinerari treno+esperienza verso i laghi di Como, Maggiore, di Garda e d’Iseo, i grandi parchi divertimento, le città d’arte, i sentieri del trekking e le altre mete del turismo in Lombardia.

Inoltre, ad appassionati e curiosi l’azienda ferroviaria lombarda propone un viaggio nel tempo: in cinque domeniche fra il 27 aprile e l’8 giugno torna a correre il treno storico, che riporta i passeggeri nell’atmosfera degli Anni Venti. Altre cinque date saranno previste fra settembre e novembre.

Su trenord.it sono disponibili tutti i dettagli sull’iniziativa e le informazioni utili per acquistare i biglietti e mettersi in viaggio.

«Nei weekend e nei mesi estivi, i nostri treni sono sempre più utilizzati dai passeggeri per gli spostamenti legati al tempo libero; le nostre proposte di “Gite in treno” hanno l’obiettivo di incrementare ulteriormente i risultati già raggiunti, per una mobilità turistica più sostenibile – ha commentato Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord. Il treno dà valore ai territori: i nostri itinerari portano i viaggiatori verso le destinazioni più gettonate, ma anche verso piccole perle nascoste della regione».

Le “Gite in treno” per la primavera/estate 2025

Con la primavera tornano le “Gite in treno” di Trenord, itinerari che uniscono al viaggio esperienze di visita, divertimento, cultura, arte, sport; le “Gite in treno” sono organizzate in partnership con Discovera, la piattaforma digitale di Sportit che integra servizi turistici e di mobilità.

L’ampio ventaglio di prodotti comprende percorsi treno+battello sui laghi lombardi – Como, Maggiore, Garda, Iseo – e pacchetti che uniscono al viaggio l’ingresso ai più grandi parchi divertimenti della regione. Oltre ai numerosi itinerari già consolidati e apprezzati dal pubblico, tra le novità del 2025 figurano, sul Lago di Garda, il “Garda Experience” e una proposta di viaggio fino a Gardone Riviera con la visita del Vittoriale degli Italiani e del Parco Heller.

Le proposte sono rivolte anche agli sportivi: fra gli altri, il biglietto “Viandante sul lago”, che comprende il viaggio in treno fino a Lecco e la libera navigazione fra gli scali fino a Colico e consente di alternare tratti in battello a camminate fra i diversi paesi sul Lario, sul percorso di trekking “Sentiero del Viandante”.

Non mancano le proposte alla scoperta delle città della Lombardia per riscoprire le ricchezze culturali del territorio proponendo sconti dedicati a chi viaggia in treno, per l’ingresso a musei e luoghi d’arte.

Tutti i dettagli sulle proposte già attive sono disponibili sulla pagina trenord.it/giteintreno, che nelle prossime settimane sarà aggiornata con ulteriori novità.

I prossimi appuntamenti del treno storico

Dopo il viaggio inaugurale domenica 6 aprile, prosegue nel 2025 con dieci date il calendario delle corse del treno storico proposte da Trenord, che consente ai passeggeri di viaggiare nell’atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno.

Sono già acquistabili i biglietti per le date previste fra aprile e giugno, verso il Lago di Como e il Maggiore:

domenica 27 aprile: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 11 maggio: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 18 maggio: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 25 maggio: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 8 giugno: Milano Cadorna-Como Lago

I viaggi con destinazione Como Lago saranno animati da personaggi in costume d’epoca che si esibiranno in diverse performance artistiche, teatrali e musicali, basate sulla ricostruzione storica di luoghi e personaggi del tempo, mentre quelli con destinazione Laveno Mombello Lago, saranno arricchiti da formazioni di musicisti jazz che renderanno omaggio alla musica degli anni Venti e Trenta.

Su trenord.it sono disponibili le informazioni sui biglietti speciali dedicati all’iniziativa, che comprendono il percorso di andata e ritorno sul treno storico, più il viaggio di andata e ritorno su treni Trenord da tutta la Lombardia a Milano o alle stazioni in cui il convoglio effettua fermata: Saronno, per le corse verso Como; Saronno e Varese Nord, per le corse verso Laveno.

17042025