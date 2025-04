Cronaca

CASTIGLIONE OLONA – Ha agito anche nel Varesotto la banda di truffatori romeni specializzata nella compravendita illecita di auto usate. A capo del gruppo un trentottenne ora agli arresti domiciliari, mentre per gli altri complici è scattato l’obbligo di firma. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Milano, ha portato alla contestazione del reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione.

Il metodo era collaudato: gli indagati fingevano di acquistare auto online effettuando bonifici che poi annullavano subito dopo il passaggio di proprietà al Pra. Il venditore, convinto che il pagamento fosse in corso, cedeva l’auto, che veniva poi rivenduta a terzi. In alcuni casi, i truffatori passavano alle minacce per ottenere la consegna dei veicoli.

Tra le vittime anche una donna di Castiglione Olona, raggirata nella vendita della sua Renault Clio, e un uomo di Luino, minacciato per restituire parte del denaro incassato. Complessivamente, sono stati ricostruiti almeno 250 passaggi di proprietà sospetti tra il 2022 e il 2023.

