Politica

SARONNO – Un richiamo al dialogo con la Regione Lombardia, una proposta concreta per gli studenti universitari accompagnati da una buona dose di ironia tanto da realizzare una sorta di lettera aperta che inizia con un “Cara Pagani”. Sono questi i due cardini della missiva-nota firmata da Rienzo Azzi, candidato sindaco del centrodestra unito, e indirizzata alla candidata del centrosinistra Ilaria Pagani.

La lettera svelta subito un tono diretto ma ironico: “Cara Pagani – scrive Azzi – dai risultati che con il tuo importante contributo Saronno ha raggiunto in tema di trasporti, direi che invece di accusare la Giunta regionale e Attilio Fontana sarebbe più importante cambiare atteggiamento”.

Azzi rivendica l’importanza della collaborazione tra enti, anche sulla base della sua personale esperienza in Regione Lombardia: “Il dialogo e la collaborazione pagano molto di più per il bene della città. Te lo dico con simpatia, perché tu purtroppo non hai potuto vivere l’esperienza in Regione, mentre io ho avuto questa fortuna”.

Nel cuore della lettera trova spazio una proposta concreta per rispondere alle difficoltà degli studenti saronnesi che devono raggiungere l’Università Statale di Milano. Azzi denuncia l’attuale situazione dei collegamenti ferroviari: “Con i treni non basta un’ora oggi” e propone l’introduzione di pullman con tariffe agevolate per alleggerire i disagi degli studenti e delle famiglie. Un servizio, specifica, che potrebbe essere meno “sostenibile” di altri mezzi pubblici, ma sicuramente più efficace nell’immediato.

La lettera si chiude con una battuta: “In attesa che tu riesca a portare qui l’Orient Express, li accompagneremo noi”.

Un intervento che inserisce il tema dei trasporti e della collaborazione istituzionale al centro del dibattito elettorale, con un chiaro messaggio: per Azzi, il futuro della città passa anche da un rapporto costruttivo con Regione Lombardia.

