CARONNO PERTUSELLA – C’è anche Loris Lai tra i cinque registi in nomination per il David di Donatello come miglior esordio alla regia, un traguardo prestigioso che pone il suo nome accanto a figure di spicco del panorama cinematografico italiano come Neri Marcorè, Margherita Vicario, Edgardo Pistone e Gianluca Santoni.

Il riconoscimento arriva per il film “I bambini di Gaza“, toccante adattamento cinematografico dell’omonimo libro firmato dalla scrittrice caronnese Nicoletta Bortolotti. Uscito lo scorso anno nelle sale italiane, il film ha saputo conquistare pubblico e critica per la sua delicatezza e intensità nel raccontare una delle realtà più complesse e drammatiche dell’attualità.

La cerimonia di premiazione dei David di Donatello andrà in scena mercoledì 7 maggio, in diretta su Raiuno in prima serata. A presentare l’evento saranno Elena Sofia Ricci e Mika, in un appuntamento molto atteso dal mondo del cinema e dagli appassionati.

Per la comunità di Caronno Pertusella, questa candidatura rappresenta un motivo di orgoglio, sottolineando ancora una volta il valore delle storie e dei talenti che nascono sul territorio e che riescono a imporsi anche sul panorama nazionale.

(foto d’archivio)

