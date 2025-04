Calcio

SARONNO – “Dammi il cinque!”. È questo lo slogan scelto dall’Fbc Saronno per la nuova campagna dedicata alla raccolta del 5 per mille, destinata a sostenere le attività sportive del club. Il messaggio, semplice ma diretto, punta a coinvolgere la cittadinanza e chiunque voglia promuovere lo sport giovanile sul territorio.

La società calcistica, che milita nel campionato di Eccellenza, vanta anche un settore giovanile tra i più attivi e numerosi della zona, con base al centro sportivo Matteotti, in via Sampietro. Qui, ogni settimana, decine di bambini e ragazzi si allenano, crescono e condividono i valori dello sport. Attraverso il 5×1000 è possibile contribuire concretamente alla crescita di questi giovani atleti. Come indicato nel materiale informativo diffuso dal club, basta inserire il codice fiscale 03236030122 nella dichiarazione dei redditi per devolvere la propria quota all’Fbc Saronno.

Una semplice firma che può fare la differenza per sostenere impianti, attrezzature, allenatori qualificati e le tante attività promosse dalla società biancoceleste.

(foto Andrea Elli)

