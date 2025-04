Cronaca

ROVELLO PORRO / MISINTO – Prosegue la serie nera di furti nelle case, nella zona. Molti gli episodi anche negli ultimi giorni, fra gli ultimi quello avvenuto in orario mattutino quando due persone si sono introdotte in una abitazione nella zona Case nuove di Misinto: non li ha fermati neppure il cane da guardia, sono passati dal cancelletto che è stato forzato al pari di una porta finestra.

A Rovello Porro si segnala un furto nel centro storico, anche in questi caso forzando un cancello ed incuranti della presenza di un paio di cani, che sono quindi fuggiti per essere poi ritrovati in zona dai proprietari.

(foto archivio)

17042025