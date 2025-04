Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ex consigliere comunale Pierluigi Gilli in merito all’ultima nota della proprietà dell’ex Isotta Fraschini.

Il signor Gorla o chi per lui scrive 《rimarca la mancata “volontà politica dell’ex sindaco Augusto Airoldi e del presidente del consiglio Pierluigi Gilli” di attivare un confronto tra maggioranza e opposizione, ostacolando una proposta condivisa》. Con ciò si dimostra la non conoscenza delle minime regole dell’assetto giuridico degli organi comunali: la volontà politica che conduce alla discussione in Consiglio Comunale di un provvedimento di sua competenza appartiene esclusivamente al Sindaco ed alla Giunta, che propongono al Presidente del Consiglio ed alla Conferenza dei Capigruppo gli argomenti da mettere all’ordine del giorno delle sedute. Ovviamente, tali richieste devono essere accompagnate anche dal corredo di documenti e pareri tecnici e di legittimità rilasciati dal Segretario Generale e dai Dirigenti comunali coinvolti.

Non c’è quindi una “volontà politica” del Presidente del Consiglio, che non può certo negare di porre un argomento all’o.d.g. se non per palese e manifesta inammissibilità dell’atto per illegittimità. Non si comprende, quindi, questa impropria asserzione del signor Gorla o di chi per lui scrive, se non nell’ambito di una ossessiva ricerca di riversare su altri problemi progettuali o tecnici di un’istruttoria a cui il Presidente del Consiglio non può che essere estraneo. Si precisa, inoltre che lo scrivente, indicato con nome e cognome, dall’8 novembre 2024 non ha più ricoperto la carica di Presidente del Consiglio, sicché non ha potuto certo manifestare, nei mesi da ottobre in avanti, quella contraria volontà politica di cui il comunicato della proprietà parla non solo mancanza di competenza presidenziale, ma pure per carenza di titolo. D’altra parte, le precisazioni fornite dal Commissario Straordinario in merito all’iter procedurale istruttorio in corso sono di per sé esaustive, non foss’altro che per la vera autorevolezza della provenienza.

Quanto alla mia ormai solo personale opinione relativamente alle richieste della proprietà dell’area in questione, un non-candidato ad alcuna carica come me non sarebbe nemmeno tenuto a riferirla pubblicamente. Ma, vista la spiacevole e confusiva attenzione riservatami, mi riservo di spiegare dettagliatamente il mio pensiero – sempreché a qualcuno interessi -: con l’assoluta libertà di valutazione e di critica alternativa di cui ogni cittadino gode in forza dell’art. 21 della Costituzione, che non contempla né il pensiero unico, né l’obbligo di adeguamento ai propagandati sogni altrui.

