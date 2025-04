Città

Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 16 aprile, spiccano l’innovazione nei parcheggi cittadini e le novità politiche in vista delle elezioni. Ampio spazio anche alla questione dell’ex Isotta Fraschini, alla cronaca con l’occupazione abusiva in centro storico e ai controlli nei boschi al confine con la città.

Saronno diventa la prima città in Italia a permettere il pagamento dei parcheggi con la sbarra tramite un’app, grazie a una collaborazione tra municipalizzata e azienda tecnologica, con l’obiettivo di migliorare il servizio e ridurre le attese.

Sull’area ex Isotta Fraschini, la proprietà ribatte alle critiche spiegando che la documentazione è completa e che a mancare è stata piuttosto la volontà politica di collaborare per la riqualificazione.

Il sindaco Airoldi presenta un sito dedicato ai risultati del suo mandato, accompagnandolo con un reel che ha suscitato reazioni contrastanti sui social, tra apprezzamenti e critiche.

A palazzo Visconti è stata scoperta un’occupazione abusiva: una persona e un materasso sono stati trovati all’interno durante un sopralluogo della polizia locale.

I carabinieri hanno avviato controlli intensificati nei boschi attorno a Saronno per contrastare lo spaccio e verificare la presenza di bivacchi, nell’ambito di un piano di prevenzione già attivo da settimane.

A Fagnano Olona, i vigili del fuoco hanno salvato Tobia, un cane caduto in una fossa biologica di un allevamento dismesso. Dopo un delicato intervento, l’animale è stato restituito ai suoi proprietari.

