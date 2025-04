Cronaca

RESCALDINA – È stato rintracciato e fermato nel pomeriggio di mercoledì 16 aprile un uomo di 53 anni, residente a Rescaldina, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta poche ore prima in un supermercato.

L’episodio si è verificato alle 8, quando un uomo parzialmente travisato ha fatto ingresso nel punto vendita fingendo di voler acquistare una bottiglia di vino. Dopo essersi diretto alla cassa, con la scusa di pagare il prodotto, ha improvvisamente estratto un coltello e ha minacciato la commessa, riuscendo ad arraffare circa 80 euro in contanti prima di fuggire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rescaldina, che hanno immediatamente avviato le indagini, partendo dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. Proprio l’analisi dei filmati ha consentito di risalire in breve tempo all’identità del presunto autore, individuato poco dopo nell’abitazione di un parente. Al momento del fermo, il 53enne era ancora in possesso dell’arma utilizzata per compiere la rapina.

L’uomo è stato sottoposto a fermo d’iniziativa della polizia giudiziaria e, una volta concluse le formalità di rito, è stato trasferito alla casa circondariale di Busto Arsizio, dove resta a disposizione della Procura della Repubblica.

