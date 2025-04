Politica

MILANO – Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato nei giorni scorsi un importante ordine del giorno, collegato al progetto di legge per la valorizzazione delle bande musicali e del folclore lombardo, che apre nuove opportunità di visibilità e partecipazione per cori, fanfare e gruppi folk del territorio.

L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dal Consigliere Regionale Emanuele Monti (Lega), impegna la Giunta regionale a favorire la presenza di queste realtà culturali nelle iniziative patrocinate da Regione Lombardia, con particolare attenzione agli eventi di grande rilievo come le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il Gran Premio di Monza e tutte le manifestazioni regionali di forte valore simbolico e rappresentativo.

“Un atto concreto per dare spazio e voce alle nostre tradizioni – ha dichiarato il consigliere Monti –. Le bande, i cori e i gruppi folk sono espressione viva dell’identità lombarda e meritano un ruolo centrale nelle occasioni che rappresentano la nostra regione a livello nazionale e internazionale.”

Il provvedimento sottolinea il valore del patrimonio culturale immateriale rappresentato da queste realtà, che custodiscono la memoria collettiva e rafforzano il senso di comunità. Grazie a questo ordine del giorno, si apre la strada a una partecipazione più ampia e strutturata delle realtà del folclore lombardo nelle grandi manifestazioni regionali.

Regione Lombardia conferma così il proprio impegno nella promozione dell’identità culturale e delle tradizioni locali, riconoscendone il valore simbolico, educativo e sociale.

