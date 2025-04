Cronaca

SARONNO – Il maltempo fa cadere un albero sull’argine del torrente Lura. Un grande albero, cresciuto lungo l’argine del torrente Lura in via Morandi è caduto nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile a causa del maltempo che ha colpito la zona. La pianta si è inclinata verso il corso d’acqua, appoggiandosi al muro di cinta del cimitero di via Milano.

L’albero è ben visibile sia dal ponte che dalla strada adiacente, ma non rappresenta un pericolo per la viabilità né per la sicurezza dei passanti. Sul posto è stato effettuato un sopralluogo da parte degli agenti del comando della polizia locale, che hanno verificato la situazione.

In queste ore si sta valutando un eventuale intervento per la rimozione controllata dell’albero, anche per prevenire ulteriori cedimenti o danni strutturali al muro perimetrale del camposanto.

Le piogge intense delle ultime ore hanno ingrossato il torrente, ma non si registrano criticità nel tratto urbano del Lura.

