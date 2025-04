SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista Saronno Civica che sostiene la candidatura a sindaco di Augusto Airoldi dal titolo “La buona politica di Airoldi per le scuole di Saronno”.

Registriamo che la campagna elettorale appena iniziata già semina nervosismo e isteria, soprattutto in chi ha pochi argomenti da spendere o deve difendere posizioni personali. L’amministrazione guidata dal sindaco Airoldi ha dimostrato con i fatti che la buona politica esiste, e si misura con la cura del bene comune e la capacità di realizzare progetti concreti. Un esempio evidente è il lavoro svolto sul fronte dell’edilizia scolastica, una delle priorità della amministrazione Airoldi, a beneficio delle nuove generazioni e della comunità intera.

Ecco alcuni degli interventi che riguardano gli ambienti dove quotidianamente studiano i nostri bambini e ragazzi:

1. Manutenzione e sicurezza degli edifici scolastici

Ignoto Militi, Scuola Bascapè, Asilo nido “Gianetti”: questi plessi scolastici comunali sono stati oggetto di importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia a livello edilizio sia impiantistico, con un’attenzione particolare alla messa a norma e alla sicurezza.

2. Riqualificazione del Nido Candia

Un intervento fondamentale ha riguardato l’asilo nido del quartiere Prealpi. Completamente riqualificato, il Nido Candia è oggi una struttura moderna, colorata, accogliente e sostenibile, dotata di attrezzature aggiornate e miglioramenti energetici significativi. Un luogo all’altezza dei bisogni educativi e affettivi dei più piccoli.

3. La nuova scuola Rodari: un’opera storica

Il progetto simbolo di questo impegno è la costruzione, dopo decenni di attesa, della nuova scuola Rodari: un edificio sicuro, moderno, sostenibile, pensato per la didattica contemporanea e l’apertura al quartiere. Un progetto ambizioso e all’avanguardia che ha conquistato il 4° posto su 300 nella graduatoria del bando regionale. La nuova scuola è costruita secondo principi di sostenibilità, è dotata di una palestra aperta anche alla cittadinanza e di un parco didattico. Inoltre, nel complesso dell’intervento rigenerativo, saranno create due aree verdi esterne al plesso scolastico a beneficio della popolazione del quartiere Prealpi.

Tutti gli interventi sono stati realizzati senza interrompere le attività scolastiche. Durante i lavori al nido Candia, i bambini sono stati accolti in spazi alternativi adeguati. Per la nuova Rodari, la costruzione procede accanto al plesso esistente, con attenzione alla convivenza tra cantiere e scuola e persino con il coinvolgimento degli alunni nel seguire i progressi dell’opera.

Questa è visione. Questa è buona, anzi ottima politica. L’amministrazione Airoldi investe nei bambini, nelle famiglie, nel futuro di Saronno. E lo fa con competenza, trasparenza e risultati. Airoldi è persona libera e non condizionabile, forse proprio per questo scomodo a qualcuno, e soprattutto ha già dimostrato di essere un Sindaco capace e sensibile solo al bene comune e all’interesse pubblico della sua Città, non a parole ma con i fatti. I risultati lo dimostrano. Per queste ragioni noi di Saronno Civica siamo oggi più che mai al suo fianco.

Un elenco completo dei progetti realizzati è visibile sul sito www.airoldisindaco.it