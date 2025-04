Città

SARONNO – La possibilità di condividere una ciotola di riso nel chiostro del Santuario, lasciando in offerta il valore del proprio pranzo, chiuderà la celebrazione della Via Matris in programma sabato 19 aprile alle 11 nella chiesa giubilare della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Un gesto semplice e simbolico, in linea con il digiuno raccomandato dalla tradizione cristiana per il Sabato Santo.

La Via Matris dolorosæ, conosciuta anche semplicemente come Via Matris, è una celebrazione che invita i fedeli a meditare sui dolori vissuti dalla Vergine Maria lungo la sua esistenza, in quanto madre e cooperatrice del Salvatore. Il rito si articola in sette stazioni, ciascuna dedicata a uno dei principali momenti di sofferenza della Madre del Signore: dalla profezia di Simeone alla sepoltura di Gesù.

In questo Anno Santo dal tema “Pellegrini di Speranza”, la metafora della vita come cammino acquista un significato ancora più profondo. Maria di Nazaret, con la sua esperienza di madre, discepola e donna, diventa esempio e guida per chi attraversa momenti di prova e desidera riscoprire la fede nella speranza.

Al termine della celebrazione, nel chiostro del Santuario, sarà offerta una semplice ciotola di riso, gesto simbolico legato alla pratica del digiuno del Sabato Santo. I partecipanti saranno invitati a lasciare in offerta il corrispettivo del proprio pasto: il ricavato sarà destinato alle opere di carità e in particolare a sostenere la missione in Camerun di don Mario Morstabilini, sacerdote della diocesi di Milano, fidei donum in Africa, impegnato ogni giorno al fianco delle comunità locali più fragili.

La celebrazione della Via Matris rappresenta quindi un’occasione per vivere il Sabato Santo in raccoglimento, seguendo le orme di Maria in un percorso di riflessione e preghiera, in preparazione alla Pasqua.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Santuario. Chi desidera prenotare un pellegrinaggio o una visita può lasciare un messaggio nella segreteria telefonica di don Massimiliano Bianchi al numero 02 9603027 (si verrà richiamati), oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].

