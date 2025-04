Cronaca

SARONNO – Un forte boato ha svegliato alcuni residenti oggi, giovedì 17 aprile, in via Montello dove in un giardino privato una pianta è improvvisamente caduta a causa del maltempo della notte. Erano circa 7,30 quando l’albero si è abbattuto, finendo appoggiato alla facciata di un edificio vicino.

La caduta ha provocato un grande spavento tra gli abitanti della zona, alcuni dei quali, dopo aver udito il rumore, sono usciti in strada e si sono trovati di fronte la pianta sradicata, con i rami che raggiungevano le finestre del secondo piano della palazzina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma la posizione dell’albero, in uno stretto passaggio tra la villetta e la palazzina, ha reso impossibile l’utilizzo dei loro mezzi pesanti. Per questo motivo è stato necessario l’intervento di una ditta specializzata, che si è occupata delle operazioni di rimozione in sicurezza.

L’area è stata messa in sicurezza e non si registrano feriti. Restano da valutare eventuali danni alla struttura dell’edificio colpito.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09