VENEGONO SUPERIORE – Giornata difficile per la Varesina, squadra di Venegono Superiore, che nel turno infrasettimanale del girone B di Serie D incappa in una sconfitta interna per 2-3 contro la Casatese Merate. Al termine di una gara intensa e condizionata dalla pioggia, gli ospiti passano avanti con Ferrante al 29’ del primo tempo, poi Doria firma una doppietta nella ripresa (17’ e 41’). I padroni di casa tentano una reazione nel finale con i gol di Cosentino al 34’ e Bertoli al 40’, ma non basta per agguantare il pari. Una battuta d’arresto che pesa in ottica playoff.

Nel frattempo, in vetta l’Ospitaletto si avvicina alla promozione in Serie C grazie al netto 3-0 sul Club Milano: decidono la sfida le reti di Cantamessa (13’ pt), Gobbi (23’ st) e Peli (33’ st). Due punti separano i bresciani dal traguardo.

Sofferenza invece per l’Arconatese, sconfitta 3-0 a Sangiuliano City (doppietta di Sartori e sigillo di Saggionetto) e ora a un solo punto dalla retrocessione diretta in Eccellenza.

Di seguito tutti i risultati, marcatori e la classifica aggiornata al termine della 36ª giornata, andata in scena oggi pomeriggio.

Risultati e marcatori – 36ª giornata

Breno – Nuova Sondrio 0-1

Rete: 20′ st autogol

Desenzano – Vigasio 1-0

Rete: 13′ pt Procaccio

Chievo Verona – Magenta 4-0

Reti: Prandini, 12′ st Squitieri (aut.), 29′ st De Cerchio, 31′ st Odinelli

Fanfulla – Pro Palazzolo 0-0

Folgore Caratese – Ciliverghe 5-0

Reti: 8′ pt e 41′ st Ferrandino, 13′ pt Matteucci, 16′ st Ravasi, 46′ st Ferrari

Ospitaletto – Club Milano 3-0

Reti: 13′ pt Cantamessa, 23′ st Gobbi, 33′ st Peli

Pro Sesto – Crema 1-0

Rete: 36′ pt Sala

Sangiuliano City – Arconatese 3-0

Reti: 40′ pt e 6′ st Sartori, 46′ pt Saggionetto

Sant’Angelo – Castellanzese 0-2

Reti: 45′ pt Boccadamo, 19′ st Garcia Boix

Varesina – Casatese Merate 2-3

Reti: 29′ pt Ferrante (C), 17′ st e 41′ st Doria (C), 34′ st Cosentino (V), 40′ st Bertoli (V)

Classifica aggiornata (36ª giornata)

Ospitaletto 73, Casatese Merate 68, Folgore Caratese 67, Pro Palazzolo 66, Desenzano 66, Varesina 63, Chievo Verona 54, Pro Sesto 49, Club Milano 45, Sant’Angelo 45, Nuova Sondrio 44, Breno 44, Sangiuliano City 43, Crema 42, Vigasio 41, Castellanzese 40, Magenta 32, Fanfulla 31, Ciliverghe 30, Arconatese 28.

