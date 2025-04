Softball

CARONNO PERTUSELLA – Nella biblioteca di Caronno Pertusella si è svolta oggi 17 aprile la prima presentazione ufficiale del mondiale under 15 di softball che si terrà tra il 27 giugno e il 5 luglio nel campo Francesco Nespoli di Caronno e nel centro sportivo Peppino Colombo di Legnano.

Un evento che porterà a Caronno ben 240 tra atleti e componenti dello staff tecnico, 40 ufficiali di gara e un pubblico atteso di oltre 5000 persone. Alla competizione parteciperanno 12 nazionali diverse suddivise in due gruppi da sei: con la nazionale ospitante Italia ci saranno Spagna, Giappine, Samoe Americane, Messico e Porto Rico, invece nel girone B ci saranno Usa, Cina, Canada, Australia, Singapore e Repubblica Ceca.

All’evento di presentazione presente, tra i tanti, il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici che ha preso parola per primo orgoglioso della decisione della Federazione: “Siamo felicissimi di ospitare un evento di questo calibro, il softball a Caronno è sentito da mezzo secolo di storia con un percorso che anche nelle scuole ha attraversato diverse generazioni, faremo di tutto perché si possa svolgere nelle migliori condizioni possibili a livello logistico”. Aggiunge il primo cittadino: “Ringrazio tutti i qui presenti compresa la Caronnese Calcio che è un’ulteriore conferma che la promozione dello sport riguarda tutti”.

Successivamente hanno preso parola il presidente della Federazione italiana baseball e softball Marco Mazzieri, gli assessore allo sport di Caronno e Legnano Mirea Gillia, il consigliere del club di Legnano Gianfranco Zottino e Nicolò Guido Bragato e, infine, il presidente del Caronno Softball Alfonso Turconi che ha sottolineato la grande rilevanze di questo torneo: “Il mondiale sarà un punto di partenza per incrementare il nostro approccio del nostro sport nel territorio, ospitare paesi come Usa e Giappone in cui il softball e il baseball sono sport con popolarità pari a quella del calcio in Italia per noi è un grande stimolo”. A chiudere la presentazione è la giocatrice di Rheavendors Caronno Pertusella e della nazionale azzurra Melany Sheldon.