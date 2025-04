iltra2

TRADATE – La classe 5C dell’Istituto Iss Geymonat di Tradate ha conquistato la medaglia d’oro nella fase provinciale della 15ª edizione del progetto nazionale Latuaideadimpresa, iniziativa volta a promuovere la cultura imprenditoriale tra gli studenti delle scuole superiori. Il progetto vincitore, intitolato “Green Loop”, propone una serra idroponica autosufficiente, capace di generare acqua dall’umidità dell’aria e di produrre energia dal vento. Un sistema sostenibile e compatto, pensato per affrontare la povertà idrica in contesti difficili.

Sul podio anche due classi dell’Isis Valceresio di Bisuschio: la 4A Afm, seconda classificata con “Sweet Can”, dolci in lattina realizzati con ingredienti biologici e confezionati in imballaggi riciclabili, pensati per ridurre gli sprechi alimentari; e la 4E Rim, terza con “ReWear”, un progetto di moda circolare che punta a trasformare abiti usati in nuovi capi personalizzati e di design.

A questa prima fase hanno partecipato 200 studenti di 7 istituti della provincia di Varese, con un totale di 21 progetti. Tra le scuole coinvolte anche l’ItcsT Zappa di Saronno, il Daverio di Varese, l’ISISS Don Milani di Tradate, il Gadda Rosselli di Gallarate e l’Ite Tosi di Busto Arsizio.

Il progetto è stato promosso a livello locale dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria e Università Luiss Guido Carli. I ragazzi hanno lavorato in gruppo con tutor imprenditoriali, sviluppando un business plan e un video promozionale.

Il prossimo appuntamento per la 5C del Geymonat sarà la finale nazionale, in programma a Gaeta il 10 aprile 2025. I tre progetti vincitori a livello provinciale saranno premiati ufficialmente il 28 ottobre, in occasione dell’assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese al Centro Congressi Ville Ponti.

«Un’occasione concreta per valorizzare le idee dei giovani – ha commentato il presidente Pietro Conti – e per coltivare una cultura imprenditoriale fondata su sostenibilità, innovazione e inclusione».

