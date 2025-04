Cronaca

SARONNO – Giornata movimentata ieri sulle strade di Saronno, dove si sono verificati tre diversi incidenti stradali in poche ore, che hanno richiesto l’intervento di ambulanze, forze dell’ordine e, in un caso, anche dei vigili del fuoco.

Il primo episodio è avvenuto alle 12 in via Monsignor Castelli, dove un giovane di 25 anni è rimasto coinvolto in un incidente a bordo di un monopattino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno e un’ambulanza da Azzate, che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Saronno, il giovane non ha riportato ferite gravi.

Poco prima delle 14 nuovo allarme in via Novara. In questo caso si è trattato di un’auto finita contro un ostacolo. Coinvolti due anziani, un uomo di 76 anni e una donna di 75. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Varese e la polizia locale, ma nessuno dei due occupanti ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Il terzo intervento è scattato nel pomeriggio, alle 16.45, in via Miola, dove una donna di 56 anni in sella a una bicicletta è stata investita. Anche in questo caso è intervenuta un’ambulanza di Azzate, che ha accompagnato la ciclista al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno in codice verde. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale.

18042025