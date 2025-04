Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Sabato 19 aprile, a partire dalle 9.30, il Varesina Stadium ospiterà la prima edizione della Impegno Cup, torneo di calcio paralimpico promosso dalla Ssd Varesina Calcio con il patrocinio di Figc, Aiac onlus e Comune di Venegono Superiore.

L’evento, sostenuto anche da Lions Club di Saronno e Tradate, nasce con l’obiettivo di valorizzare il calcio inclusivo e offrire un’esperienza sportiva di alto livello alle persone con disabilità. In campo scenderanno sei squadre: Milan, Inter, Atalanta, Como, Varesina e i Camaleonti Lugano, per una mattinata di sport, condivisione e festa. Grazie al supporto degli sponsor, il pranzo sarà offerto a tutti gli atleti e membri degli staff, mentre per il pubblico sarà attiva un’area ristoro per tutta la durata dell’evento.

Non mancheranno momenti simbolici: i trofei sono stati realizzati dai Maghi del legno della cooperativa Magari domani onlus di Gazzada, mentre Aro Spa e Ciscra Spa hanno fornito i gadget a tema #impegnato, che saranno distribuiti presso lo stand Lions in cambio di un’offerta per sostenere i progetti dell’associazione.

L’ingresso sarà gratuito, con oltre 1.000 posti a disposizione per il pubblico. Gli organizzatori sperano in una grande partecipazione per sostenere, dal vivo, un progetto che unisce sport e inclusione sociale.

17042025