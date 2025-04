Primo piano

SARONNO – Si è spento a 96 anni, mercoledì 16 aprile, Felice Dones, noto a tutti per la sua storica attività di tappezziere con bottega in piazza Riconoscenza. Figura di riferimento per la tradizione artigianale saronnese, Dones ha rappresentato per decenni un esempio di dedizione, competenza e serietà nel lavoro.

La sua passione per la tappezzeria era nata da giovanissimo ed era diventata, con il tempo, una vera impresa di famiglia, tramandata da generazioni e ancora oggi attiva. Dones aveva saputo coniugare mestiere e famiglia, condividendo ogni fase dell’attività con i suoi cari, in particolare con il figlio Maurizio. Un’eredità costruita con impegno quotidiano e grande umanità, che ha lasciato un segno profondo non solo nei suoi clienti storici, ma anche nella comunità saronnese.

Il funerale si è svolto giovedì 17 aprile nella chiesa parrocchiale Regina Pacis, alla presenza di tanti concittadini, amici e clienti che negli anni hanno apprezzato la sua professionalità e il suo modo discreto di essere. La città oggi lo ricorda come “un uomo dal grande amore per la famiglia e dedito al lavoro”, una figura semplice e preziosa che ha saputo trasmettere valori autentici alle nuove generazioni.

