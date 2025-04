Basket

IMOLA – Penultima giornata di regular season del campionato di basket maschile serie B Nazionale, con l’Az Robur Saronno che non può più perdere per evitare il matematico ultimo posto, l’unico per il quale è prevista la relegazione diretta. Oggi alle 20.30 al PalaRuggi di Imola l’incontro Costa Imola-Az Saronno, flash dal campo con aggiornamento del risultato e foto nel corso del match.

Qui sotto la presentazione del match odierno, anticipo della penultima giornata.

Le gare di oggi e domani

37′ giornata. Oggi Costa Imola-Az Robur Saronno, Virtus Ragusa-Monferrato; sabato Civitus Vicenza-Legnano Knights, Rucker San Vendemmiano-Bakery Piacenza, Rimadesio Desio-Energy Agrigento, Treviglio-Infodrive Capo d’Orlando, Blacks Faenza-Gemini Mestre, Fulgor Fidenza-Fulgor Omegna, Virtus Imola-Lumezzane, Logiman Crema-Fiorenzuola Bees.

Classifica

Treviglio 58 punti, Rucker San Vendemmiano w Legnano Knights 52, Infodrive Capo d’Orlando e Paffoni Fulgor Omegna 46, Gemini Mestre 44, Black Faenza 42, Moncada Energy Agrigento e Monferrato 40, Fulgor Fidenza e Civitus Vicenza 38, Lumezzane 34, Virtus Imola 32, Costa Imola 30, Logiman Crema, Bakery Piacenza e Rimadesio Desio 26, Fiorenzuola Bees 20, Virtus Ragusa 16, Az Robur Saronno 14.

18042025