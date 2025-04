Cronaca

BREGNANO – Si aggirava nella zona boschiva di via Campagnola ed i carabinieri sono riusciti a bloccarlo nonostante il tentativo di fuga. Protagonista della vicenda un 41enne residente a Bregnano, arrestato dai militari della stazione di Fino Mornasco in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a suo carico dalla Procura della Repubblica di Varese nel novembre 2024.

L’uomo, già sottoposto a libertà vigilata, si era reso irreperibile a fine dello scorso anno, spingendo i carabinieri a richiedere l’emissione del provvedimento restrittivo all’autorità giudiziaria. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi, quando l’uomo è stato intercettato in un’area boschiva del territorio di Fino Mornasco. Dopo un vano tentativo di fuga, è stato fermato e condotto in cella.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

18042025