Basket

SAN DONATO MILANESE – Fbc Saronno a valanga sulla Milanese nell’amichevole di questo pomeriggio giocata a allo stadio di via Maritano a San Donato Milanese.

Mammetti e Vaglio protagonisti

Milanese-Saronno 2-6: biancocelesti decisamente strabordanti in questo match giocato per tenere il ritmo in vista della ripresa del campionato di Eccellenza dopo la pausa pasquale, e disputato contro una squadra della stessa categoria, seppur inserita in un girone differente.

Nel primo tempo subito a segno i saronnesi con Mammetti al 4’, di Vaglio al 6’ il secondo gol della partita e poi ancora Mammetti al 7’ mentre per la Milanese ha accorciato le distanze alla mezz’ora. Nella ripresa ancora amaretti in gran spolvero con le reti di Favilla al 12’, Vaglio al 20’, poi il 2-5 al 35’ ed ancora la rete saronnese, del giovane Mazzone al 38′.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7Y

(foto Andrea Elli: l’attaccante saronnese Mammetti in un precedente incontro stagionale)

18042025