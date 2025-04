Calcio

SARONNO – Settimana di pausa per il campionato di Eccellenza, ma l’Fbc Saronno non resta fermo. Oggi, 18 aprile, la formazione biancoceleste scende in campo per un’amichevole contro l’Fc Milanese, squadra che milita nello stesso campionato ma in un girone differente.

Il fischio d’inizio è previsto per le 16.45 allo stadio di via Maritano 34 a San Donato Milanese, dove i saronnesi affronteranno un test utile per mantenere il ritmo partita in vista della ripresa delle ostilità in campionato.

Un’occasione per il mister Fabio Tibaldi e squadra di provare soluzioni tattiche e dare minuti nelle gambe anche a chi ha giocato meno nelle ultime uscite. I tifosi sono invitati a seguire l’incontro e sostenere i colori biancocelesti anche in questa sfida fuori classifica.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

18042025