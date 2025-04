iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune informa i cittadini che, nella settimana compresa tra lunedì 21 e domenica 27 aprile, il servizio di raccolta differenziata porta a porta subirà alcune variazioni.

Ecco il calendario aggiornato:

Lunedì 21 aprile : raccolta di

umido

vetro, lattine e latta

Mercoledì 23 aprile: raccolta di

carta, cartone e tetrapak

plastica e polistirolo

Il Comune di Castiglione invita tutti i cittadini a prestare attenzione al calendario per garantire il corretto conferimento dei rifiuti e la buona riuscita del servizio. Per eventuali aggiornamenti è possibile consultare il sito istituzionale della Amministrazione civice oppure è possibile contattare gli uffici comunali.

