Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Rimborso spese per l’accesso a servizi di conciliazione ad abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie durante le chiusure scolastiche tra aprile e maggio. Si tratta di “Bridging the gap”, il voucher a disposizione delle famiglie residenti nei comuni della provincia di Monza e Brianza: è possibile fare richiesta di un voucher a rimborso delle spese sostenute nel periodo che va dal 17 aprile al 2 maggio, esclusi week end e festivi, ed di durata di minimo 6 ore nella giornata.

Il contributo può essere concesso per la spesa sostenuta per attività educative, di animazione, laboratoriali, sportive organizzate da Enti Pubblici, Ets e cooperative sociali, soggetti privati e del privato sociale formalmente costituiti.

Sarà possibile presentare domanda dal 5 al 30 maggio. Per maggiori informazioni è consultabile il bando sul sito del Comune di Ceriano Laghetto.

Da quest’anno è attivo il nuovo canale Telegram de ilSaronno dedicato a Ceriano. Clicca su questo link per ricevere in tempo reale tutte le notizie del comune.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09